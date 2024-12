Zeeland biedt regio Valencia hulp aan na overstromingen

MIDDELBURG (ANP) - De provincie Zeeland en het waterschap Scheldestromen hebben hulp aangeboden aan de regio Valencia, die eind oktober werd getroffen door zware overstromingen. Gedeputeerde Staten schrijven dat Zeeland na de Watersnoodramp van 1953 veel hulp kreeg vanuit het buitenland en dat de provincie daarom nu graag de Spaanse regio wil ondersteunen.

"Hoewel de regio Valencia qua ligging, ondergrond en reliëf sterk verschilt van het Zeeuwse polderlandschap, denken we waardevolle bijdragen te kunnen leveren", aldus het college. De provincie wil dat doen in samenwerking met het waterschap, het Watersnoodmuseum in Ouwerkerk en meerdere kennisinstellingen.

Om inzicht te krijgen in de lokale situatie en hulpbehoefte, heeft Zeeland meerdere keren contact gehad met de Spaanse ambassade in Nederland. "Ons hulpaanbod is met veel waardering ontvangen en overgebracht aan de regionale overheid in Valencia. We zijn in afwachting van een concrete hulpvraag uit de regio die we verder kunnen uitwerken met onze Zeeuwse partners", stelt het dagelijks provinciebestuur.