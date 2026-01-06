Zeker 27 demonstranten gedood bij Iraanse protesten, stelt ngo

TEHERAN (ANP/AFP) - Bij de protesten in Iran zijn sinds eind december minstens 27 demonstranten gedood door de Iraanse veiligheidsdiensten, meldt mensenrechtenorganisatie Iran Human Rights. Vijf van hen zouden minderjarig zijn geweest.

Bij confrontaties tussen burgers en veiligheidstroepen vielen herhaaldelijk doden, maar het is onduidelijk hoe hoog het dodental precies is. Volgens Iran Human Rights zijn inmiddels ook meer dan duizend mensen gearresteerd.

De protesten in Iran draaiden in het begin om onvrede over de economische situatie in het land. Inmiddels hebben steeds meer mensen zich bij de actievoerders aangesloten. De Iraanse rial daalde dinsdag opnieuw in waarde en bereikte een nieuw dieptepunt.