Venezolaans OM stelt onderzoek in naar doden Amerikaanse aanval

CARACAS (ANP/RTR/AFP) - Venezuela heeft drie aanklagers aangesteld die onderzoek gaan doen naar de dodelijke slachtoffers van de Amerikaanse aanval van afgelopen weekend. Dat zegt 's lands openbaar aanklager Tarek William Saab. Ook riep Saab de rechtbank in New York op te erkennen dat de Amerikaanse juridische bevoegdheden ophouden bij de landsgrenzen en zei hij dat president Nicolás Maduro als staatshoofd immuniteit geniet.

Bij de Amerikaanse aanval vielen 55 doden, rapporteerden Venezuela en Cuba dinsdag in een gezamenlijk gepubliceerde lijst met overleden militairen. Maandag stelde dat laatste land al dat onder de doden 32 Cubanen waren. Het zou gaan om militairen en ambtenaren die op verzoek van Caracas in het land aanwezig waren. De Amerikaanse president Donald Trump zei over hun aanwezigheid dat zij "Maduro probeerden te beschermen, dat was geen goede zet".

Bij de Amerikaanse operatie in Venezuela werd naast president Nicolás Maduro ook zijn vrouw Cilia Flores gevangengenomen en overgebracht naar New York. Daar werden zij maandag voorgeleid. Zowel Maduro als zijn vrouw verklaarden voor de rechter onschuldig te zijn aan de Amerikaanse aantijgingen. De twee worden onder meer beschuldigd van drugssmokkel en verboden wapenbezit.

Aanval

Maandag zei Venezuela al onderzoek in te stellen naar personen die de Amerikaanse aanval mogelijk hebben gemaakt. De VS hebben lange tijd geld uitgeloofd voor wie informatie kon verstrekken om Maduro's aanhouding mogelijk te maken. Vermoed wordt dat er wellicht is betaald voor heimelijke medewerking.

In Venezuela is sinds de gevangenname van Maduro de noodtoestand van kracht.