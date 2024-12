MAAGDENBURG (ANP) - Door een aanrijding op de kerstmarkt in de Duitse stad Maagdenburg is zeker één dode gevallen, meldt de regionale omroep MDR op basis van de politie. Er worden ook meerdere gewonden gemeld. Hoeveel dat er zijn, is niet duidelijk. Volgens de krant Bild zijn er mogelijk twintig slachtoffers.