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Rode Kruis: asielpact kan tot stress, psychische klachten leiden

Samenleving
door anp
vrijdag, 12 juni 2026 om 6:07
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DEN HAAG (ANP) - Door de nieuwe Europese asielregels, die vanaf vrijdag gelden, moeten de huidige asielzoekers misschien langer wachten op een beslissing over hun aanvraag. Dat kan leiden tot stress en psychische problemen, waarschuwt het Rode Kruis. De hulporganisatie roept op "bij de uitvoering van het pact niet te vergeten dat het om mensen gaat" en dat die "op zoek zijn naar veiligheid, stabiliteit en een nieuwe toekomst".
Ruim 54.000 asielzoekers in Nederland wachten momenteel op de beslissing of ze als vluchteling worden erkend en in Nederland mogen blijven. De Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) zet drie op de tien medewerkers in op het beoordelen van die aanvragen. Zeven op de tien IND'ers verwerken de nieuwe aanvragen. Daar kunnen ze drie tot zes maanden over doen. Daardoor kunnen asielzoekers die later zijn aangekomen eerder duidelijkheid krijgen dan mensen die al langer wachten. "Dit verschil in behandeling kan tot grote onrust en spanningen op opvanglocaties leiden", waarschuwt het Rode Kruis.
De hulporganisatie vreest ook onzorgvuldigheid, omdat de overheid binnen een dag moet controleren of iemand kwetsbaar is. Volgens het Rode Kruis kan dat ertoe leiden dat mensen "onterecht in ongeschikte opvang of procedures terechtkomen en niet de zorg en begeleiding krijgen die ze nodig hebben".
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