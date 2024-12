Zeldzame Romeinse munt geveild voor bijna 2 miljoen euro

GENÈVE (ANP/AFP) - Een zeldzame Romeinse munt heeft op een veiling bijna 2 miljoen euro opgeleverd. Het geldstuk is voorzien van een portret van Brutus, de bekendste van de moordenaars van Julius Caesar.

De historische munt is volgens het veilinghuis in Genève gekocht door "een Europese verzamelaar". De gouden munt zou rond 43 voor Christus zijn geslagen, een jaar na de dood van Caesar. De moord is een van de beroemdste samenzweringen uit de westerse geschiedenis en is later veelvuldig beschreven, onder meer in een toneelstuk van William Shakespeare.

Brutus en de andere samenzweerders werden verdreven uit Rome en trokken naar Griekenland, waar de munt waarschijnlijk is gemaakt. In 42 voor Christus werd hun leger verslagen door Marcus Antonius en Octavianus, de latere keizer Augustus. Brutus pleegde zelfmoord, maar Octavianus liet zijn afgehakte hoofd naar Rome brengen om het aan de voet van Caesars standbeeld te leggen.