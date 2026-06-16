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Zelensky aangekomen in Évian voor G7-top

Samenleving
door anp
dinsdag, 16 juni 2026 om 9:49
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ÉVIAN-LES-BAINS (ANP/AFP) - De Oekraïense president Volodymyr Zelensky is aangekomen in het Franse Évian voor de G7-top die daar wordt gehouden. De Oekraïense leider werd dinsdag ontvangen door zijn Franse ambtgenoot Emmanuel Macron en zal in Évian een speciale sessie bijwonen over Oekraïne.
Onduidelijk is of Zelensky de Amerikaanse president Donald Trump daarnaast ook afzonderlijk nog zal ontmoeten in de marge van de G7. Maandag nog zei Trump in Évian "misschien iets te kunnen doen" met het thema Oekraïne op de G7.
Zelensky heeft de G7-landen opgeroepen slagvaardig te reageren op grootschalige Russische aanvallen op Kyiv onlangs. Daarbij raakte onder meer het beroemde Holenklooster in de Oekraïense hoofdstad beschadigd.
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