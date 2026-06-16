Consumentenbond dient klacht in om greenwashing energiebedrijven

DEN HAAG (ANP) - De Consumentenbond en andere Europese consumentenorganisaties hebben een klacht ingediend bij de Europese Commissie tegen energiebedrijven vanwege greenwashing. Volgens de bond blijkt uit onderzoek dat Europese energiebedrijven, zoals Engie en Shell, fossiel gas presenteren als schone of klimaatvriendelijke keuze.

Het onderzoek is uitgevoerd door consumentenkoepel BEUC en de Universiteit Leuven. Energiebedrijven zouden ook fossiel gas vermengd met een heel klein beetje groen gas verkopen als "groene energie" en beloftes doen over het compenseren van CO2-uitstoot via klimaatprojecten. Voor die compensatie is echter geen wetenschappelijk bewijs, stellen de consumentenorganisaties.

De consumentenorganisaties roepen de autoriteiten op om in te grijpen. Zij willen dat er boetes worden opgelegd aan bedrijven die niet stoppen met "misleidende groene claims". Daarnaast pleiten ze voor compensatie voor consumenten die een meerprijs betaalden voor energieproducten die groener werden voorgesteld dan ze daadwerkelijk zijn.