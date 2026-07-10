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Zelensky en Rutte maandag bij Oekraïne-overleg in Parijs

Samenleving
door anp
vrijdag, 10 juli 2026 om 13:46
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PARIJS (ANP/RTR) - De Oekraïense president Volodymyr Zelensky en NAVO-chef Mark Rutte schuiven komende week aan bij de bijeenkomst van de zogenoemde coalitie van bereidwillige landen in Parijs. Dat meldt het kantoor van de Franse president. Het samenwerkingsverband komt maandag bijeen in Parijs om daar te spreken over de oorlog in Oekraïne, zo voegt het Élysée toe.
Tijdens de NAVO-top in Ankara kwam de situatie voor Oekraïne in een stroomversnelling toen de VS bij monde van president Donald Trump aankondigden dat Kyiv mogelijk een licentie krijgt om zelf Patriot-raketten te produceren. Die kostbare en moderne luchtverdedigingsraketten zijn voor Oekraïne cruciaal in het afslaan van Russische ballistische raketten.
In Parijs zal vermoedelijk worden gesproken over veiligheidsgaranties voor Oekraïne nadat een vredesakkoord met Rusland is gesloten. Ook voorzitter van de Europese Commissie Ursula von der Leyen en voorzitter van de EU-leiders António Costa worden maandag verwacht in Parijs.
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