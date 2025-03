Zelensky: heel belangrijk dat Oekraïne wordt gehoord

WASHINGTON (ANP/RTR) - De Oekraïense president Volodymyr Zelensky betoogt dat het "heel belangrijk is dat Oekraïne wordt gehoord en niet vergeten". Dit doet hij op Telegram, in de nasleep van een verhitte discussie in het Witte Huis.

"Mensen in Oekraïne moeten weten dat ze er niet alleen voor staan, dat hun belangen in elk land en in elke uithoek van de wereld vertegenwoordigd zijn", aldus Zelensky bij een video van zijn ontmoeting met de Oekraïense gemeenschap in Washington. Hij uit in hetzelfde bericht zijn dankbaarheid voor alle ontvangen steun.

Zelensky en Donald Trump ruzieden vrijdag openlijk in het Witte Huis. Zelensky zei achteraf in een interview op Fox News dat "dit voor beide partijen niet goed" was. De Oekraïense leider ontving na de ontmoeting met de Amerikaanse president steunbetuigingen van leiders uit tientallen landen, met name uit Europa.