Zelensky in Zuid-Afrika voor gesprek over oorlog

PRETORIA (ANP/RTR) - De Oekraïense president Volodymyr Zelensky is in Zuid-Afrika voor gesprekken met president Cyril Ramaphosa. Hij gaat naar eigen zeggen ook praten met burgers en politieke vertegenwoordigers van andere Afrikaanse landen, onder meer over de oorlog met Rusland. "Het is cruciaal om een rechtvaardige vrede dichterbij te brengen", aldus Zelensky.

Volgens Ramaphosa wordt tijdens het bezoek van Zelensky gesproken over de onderlinge banden. "Het zal ook een verkenning zijn van gebieden waarop samengewerkt kan worden om een duurzame vrede tot stand te brengen", zei zijn kantoor in een verklaring. Maandag sprak Ramaphosa al met de Russische president Vladimir Poetin, waarbij de oorlog en een mogelijke route naar vrede met Oekraïne ook zijn besproken.

Zelensky heeft woensdag nog eens herhaald dat hij een onmiddellijk, volledig en onvoorwaardelijk staakt-het-vuren met Rusland wil en dat hij geen enkele vorm van overleg uitsluit als dat leidt tot een bestand.