Zelensky na dood politicus: moord was zorgvuldig voorbereid

KYIV (ANP/AFP) - De Oekraïense president Volodymyr Zelensky stelt dat de moord op oud-parlementsvoorzitter Andri Paroebi "helaas zorgvuldig was voorbereid". De prominente politicus (54) werd zaterdag doodgeschoten in de stad Lviv. De dader is voortvluchtig.

Zelensky laat in zijn dagelijkse videoboodschap weten dat "alles in het werk wordt gesteld om deze misdaad op te lossen". Er is nog veel onbekend. Zo is niet duidelijk waarom Paroebi, die in het parlement zat, is gedood. Aanklagers zijn een moordonderzoek gestart. Ze hebben nog niets gezegd over een mogelijk motief.

Paroebi werd gezien als een van de leiders van de demonstraties in 2014 die leidden tot de afzetting van de pro-Russische president Viktor Janoekovytsj. Oekraïne sloeg vervolgens een pro-Europese koers in. Paroebi vervulde vanaf 2014 verschillende topfuncties, waaronder die van parlementsvoorzitter tussen 2016 en 2019.