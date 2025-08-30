ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Zelensky na dood politicus: moord was zorgvuldig voorbereid

Samenleving
door anp
zaterdag, 30 augustus 2025 om 17:06
anp300825114 1
KYIV (ANP/AFP) - De Oekraïense president Volodymyr Zelensky stelt dat de moord op oud-parlementsvoorzitter Andri Paroebi "helaas zorgvuldig was voorbereid". De prominente politicus (54) werd zaterdag doodgeschoten in de stad Lviv. De dader is voortvluchtig.
Zelensky laat in zijn dagelijkse videoboodschap weten dat "alles in het werk wordt gesteld om deze misdaad op te lossen". Er is nog veel onbekend. Zo is niet duidelijk waarom Paroebi, die in het parlement zat, is gedood. Aanklagers zijn een moordonderzoek gestart. Ze hebben nog niets gezegd over een mogelijk motief.
Paroebi werd gezien als een van de leiders van de demonstraties in 2014 die leidden tot de afzetting van de pro-Russische president Viktor Janoekovytsj. Oekraïne sloeg vervolgens een pro-Europese koers in. Paroebi vervulde vanaf 2014 verschillende topfuncties, waaronder die van parlementsvoorzitter tussen 2016 en 2019.
Vorig artikel

Brekelmans ziet verdeelde EU over Israël, wel kans op kopgroep

POPULAIR NIEUWS

anp 472840588

Dit is waarom zoveel Duitsers hun auto parkeren op het Nederlandse platteland

191588742_l

Wat vrouwen fantaseren en dromen over seks: 4 vrouwen vertellen

ANP-453823329

Johan Remkes gaat niks meer voor ons oplossen: hij is heel ziek

ANP-519259708

Wie is Lidewij de Vos?

ANP-532343670

Schokkende studie laat zien waar AI-chatbots werkelijk hun informatie vandaan halen

shutterstock_2484279957

Tips: 7 vieze gewoontes in je badkamer die je beter vandaag nog stopt