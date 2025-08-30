ECONOMIE
Brekelmans ziet verdeelde EU over Israël, wel kans op kopgroep

Samenleving
door anp
zaterdag, 30 augustus 2025 om 16:59
anp300825113 1
KOPENHAGEN (ANP) - De Europese landen blijven verdeeld over de aanpak van Israël. De lidstaten groeien wel verder naar elkaar toe, maar er is nog steeds geen meerderheid om maatregelen te nemen tegen Israël, zei demissionair minister Ruben Brekelmans (Buitenlandse Zaken, VVD) zaterdag na afloop van een informele vergadering met zijn EU-collega's. Hij gaat kijken of er een kopgroep kan worden gevormd met andere landen die wel bereid zijn actie te ondernemen.
"Dus we kunnen nu ook kijken wat we met groepen landen gezamenlijk kunnen doen", zei Brekelmans die de uitkomst van de vergadering eerst in het kabinet gaat bespreken. Hij denkt dan onder meer aan een importverbod uit illegale nederzettingen. Dat is volgens hem wel "minder effectief dan wanneer je het als EU gezamenlijk doet, maar als je dat als groep landen doet, gaat er ook wel een boodschap van uit".
Dergelijke stappen zijn niet van vandaag op morgen geregeld, aldus Brekelmans. "Als het gaat om nationale maatregelen zitten daar ook echt wel een aantal uitvoeringsmoeilijkheden aan."
