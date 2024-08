Zelensky: Oekraïne rukt verder op in Russische Koersk

KYIV (ANP/AFP) - Naar eigen zeggen is Oekraïne verder opgerukt in de Russische grensregio Koersk. Sinds het begin van de verrassingsaanval twee weken geleden is inmiddels ruim 1250 vierkante kilometer veroverd, aldus de Oekraïense president Volodymyr Zelensky. Ruim negentig nederzettingen zouden nu onder Oekraïense controle staan.

In een overleg met Oekraïense ambassadeurs in de hoofdstad Kyiv noemde de president de aanvallen "defensieve operaties". Hij wil een bufferzone creëren. De Russen gebruikten Koersk voor aanvallen op Oekraïne.

Zelensky riep de Westerse bondgenoten op akkoord te gaan met de inzet van wapens met een ver bereik. Anders zou de opmars van de vijand in het oosten van Oekraïne niet te stoppen zijn. Daar boeken de Russische strijdkrachten langzaam vooruitgang.