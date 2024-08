Nederlandse voortvluchtige opgepakt in het zuiden van Spanje

CALAHONDA (ANP) - De politie in Spanje heeft een Nederlandse man opgepakt die voortvluchtig was. Dat melden lokale media maandag. De lokale politie arresteerde de man in het dorpje Calahonda, in het zuiden van het land. Ook een man uit België werd opgepakt.

De politie kwam de mannen op het spoor tijdens een surveillancedienst. Het lokale medium Mijas Comunicación schrijft dat de mannen zich "verdacht" gedroegen. Hierop besloten agenten de mannen staande te houden. Nadat hun identiteit was vastgesteld, bleek tegen zowel de Nederlander als de Belg een Europees arrestatie- en uitleveringsbevel te zijn uitgevaardigd. De mannen zouden zich hebben schuldig gemaakt aan verschillende misdrijven. Mogelijk waren ze onder meer betrokken bij drugshandel.

Over de identiteit van de Nederlander is verder niets bekendgemaakt. Ook is niet bekend of de man in Nederland al is veroordeeld. Beide mannen zitten nog vast. De Spaanse politie beslist op een later moment over hun uitlevering.