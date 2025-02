- De Oekraïense president Zelensky heeft het Witte Huis vervroegd verlaten na een felle ruzie met de Amerikaanse president Trump. Ze zouden eigenlijk langer met elkaar praten, maar het voorgesprek ontaarde al in een woordengevecht. Trump had gehoopt met Zelensky een deal te sluiten over Oekraïense bodemschatten. Maar Zelensky eiste meer veiligheidsgaranties, mocht het tot vrede met Rusland komen.