Zelensky ziet geen Amerikaanse druk op Rusland voor vrede

PRETORIA (ANP/RTR/AFP) - De Oekraïense president Volodymyr Zelensky heeft niet het idee dat de Verenigde Staten op dit moment veel druk uitoefenen op Rusland om vrede te bereiken. Zelensky suggereerde op een persconferentie in Zuid-Afrika dat Rusland juist de Amerikanen onder druk probeert te zetten.

De Amerikaanse president Donald Trump probeert een deal te bereiken tussen de twee landen en stelde daarom voor om de Krim officieel te erkennen als Russisch grondgebied. Woensdag uitte Trump kritiek op Zelensky, omdat die daar niet toe bereid is.

Zelensky benadrukte donderdag dat Kyiv "alles" wil doen wat de bondgenoten vragen, maar dat hij niet tegen de grondwet in kan gaan. Daarin staat dat het schiereiland, dat Rusland in 2014 annexeerde, een onlosmakelijk deel is van Oekraïne. In de nacht had Rusland nog een grootschalige, dodelijke luchtaanval uitgevoerd op Oekraïne. Daarmee zette Moskou volgens Zelensky zowel Oekraïne als de VS verder onder druk.