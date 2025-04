Nederlanders boeken veel minder vakanties naar Verenigde Staten

LEUSDEN (ANP) - Nederlanders hebben vorige maand veel minder vakanties naar de Verenigde Staten geboekt, meldt reisbranchevereniging ANVR na een studie met marktonderzoeker NielsenIQ. Volgens de boekingsmonitor is het aantal boekingen naar de VS in maart met 30 procent gedaald vergeleken met maart 2024.

Vorige week meldde de International Trade Administration, een Amerikaans overheidsagentschap voor internationale handel, al dat minder buitenlandse reizigers in maart naar de VS vlogen. Dat komt doordat steeds meer mensen zich afkeren van het beleid van president Donald Trump, die in januari terugkeerde in het Witte Huis. Dit effect lijkt nu ook in Nederland zichtbaar te worden.

Het totale aantal boekingen naar het buitenland daalde in maart met 1 procent. In het eerste kwartaal werden ruim 8,7 miljoen reizen geboekt. Daarmee lopen de boekingen volgens de onderzoekers 3 procent achter op het eerste kwartaal van vorig jaar.