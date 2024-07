Zeven doden door brand in appartement in Nice

NICE (ANP/AFP) - Een brand in de Franse stad Nice heeft aan zeven mensen het leven gekost. Drie gewonden liggen in het ziekenhuis. Een van hen is met "grote spoed" naar het ziekenhuis gebracht, meldt de brandweer.

De brand brak in de nacht van woensdag op donderdag uit in een appartement in het zuidwesten van Nice. De hulpdiensten werden rond 02.30 uur ingeschakeld voor de brand op de zevende verdieping. Zij voerden reddingsacties uit om tientallen mensen in veiligheid te brengen.

De toedracht van de brand is nog niet bekend. Daar wordt onderzoek naar gedaan. De Franse minister van Binnenlandse Zaken Gérald Darmanin spreekt op X van een "verschrikkelijk drama". Hij meldt dat onder de overledenen drie jonge kinderen waren. Volgens hem zijn meer slachtoffers voorkomen dankzij het snelle optreden van de brandweer.

De brandweer rukte uit met 25 brandweerwagens en 72 brandweerlieden.