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Zeven overleden jongeren herdacht bij presentatie ZIKOS-rapport

Samenleving
door anp
dinsdag, 09 juni 2026 om 14:24
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DEN HAAG (ANP) - Bij de presentatie van het nieuwe rapport van Jason Bhugwandass worden de zeven jongeren herdacht die overleden zijn nadat zij op een ZIKOS-afdeling hebben gezeten. In Nieuwspoort presenteert Bhugwandass, zelf ervaringsdeskundige, het rapport 'Eenzaam gestorven', twee jaar nadat hij met een rapport de misstanden in de gesloten jeugdzorg aan het licht bracht.
Dat doet hij in pak, achter een doodskist omringd door foto's van de overleden jongeren. Tijdens de presentatie werd er een minuut stilte voor hen gehouden.
Op de eerste pagina's van het nieuwe rapport staat een lijst met de deelnemers aan het onderzoek uit 2024 en hoe het nu met hen gaat. Die lijst werd voorgelezen en daarbij viel het woord "suïcidepoging" vaak. Van de 51 deelnemers deden 38 een poging om uit het leven te stappen. Vijf deelnemers overleden, net als twee anderen die niet deelnamen aan het onderzoek.
In de zaal zitten jongeren die op een ZIKOS-afdeling hebben gezeten en nabestaanden. Ook betrokken organisaties en meerdere Kamerleden zijn aanwezig in de zaal.
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