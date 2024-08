Ziekenhuis wil geen herhaling verkeerschaos door afsluiting A2

NIEUWEGEIN (ANP) - Het St. Antonius Ziekenhuis, met vestigingen in Utrecht en Nieuwegein, hoopt dat de volgende afsluiting van een stuk A2 geen herhaling wordt van afgelopen vrijdag. Toen liep het verkeer in en rond Nieuwegein volkomen vast, doordat de snelweg dicht was voor groot onderhoud. Volgens het St. Antonius had dat "ingrijpende gevolgen" voor de bereikbaarheid van de stad en het ziekenhuis.

Het St. Antonius heeft bij Rijkswaterstaat en de gemeente Nieuwegein "speciale aandacht gevraagd voor patiënten, bezoekers en medewerkers die met urgentie onderweg zijn naar ons ziekenhuis".

Met een aantal maatregelen hopen de wegbeheerder en de gemeente de volgende afsluiting soepeler te laten verlopen. Tussen de knooppunten Oudenrijn en Everdingen gaat de weg donderdagavond vanaf 21.00 uur opnieuw dicht, voor de rest van het weekend. Het advies is om snelwegen rond Nieuwegein en Utrecht zo veel mogelijk te mijden. Carpoolen, fietsen en het openbaar vervoer worden aangemoedigd.

Meer verkeersregelaars

Om de doorstroom te verbeteren, worden ditmaal onder meer verkeersregelaars ingezet op drukke punten en gaan verkeerslichten op toegangswegen naar Nieuwegein iets langer op rood. Zo wordt het verkeer de stad in beter gedoseerd. Verder moeten meer tekstwagens en borden automobilisten beter informeren en gaat een team van de gemeente en Rijkswaterstaat ieder uur bekijken of meer maatregelen nodig zijn.

Volgens het ziekenhuis is de patiëntenzorg ondanks de drukte veilig doorgegaan. Daar was wel veel inzet voor nodig. Zo moesten op diverse afdelingen medewerkers langer blijven werken, omdat hun aflossers in de file stonden. Medewerkers van de Spoedeisende Hulp belden met patiënten die waren doorverwezen om samen te bespreken hoe ze zo snel mogelijk geholpen konden worden.

Na komend weekend gaat de weg ook nog dicht in de weekenden van 6 en 20 september.