Zoektocht naar vermisten na noodweer Spanje gaat door

MADRID (ANP/RTR/AFP) - In Spanje gaat de zoektocht naar vermisten na de overstromingen nog steeds verder. De nationale weerdienst AEMET heeft de weerwaarschuwing voor de regio Valencia beëindigd, maar voor delen van Catalonië is nu juist code rood afgegeven voor stortregens.

Het ministerie van Defensie maakte maandag bekend nog meer soldaten naar het getroffen gebied te sturen om te helpen met zoeken naar vermisten. Dit weekend werden er al 5000 militairen gestuurd, daar komen er nu nog eens 2500 bij, zei minister Margarita Robles op radiozender RNE.

Reddingsteams focussen zich momenteel vooral op ondergelopen parkeergarages en kelders. Er wordt onder meer gezocht naar vermisten in een overstroomde grote ondergrondse parkeergarage bij een winkelcentrum in Aldaia, een voorstad van Valencia. Tot dusver zijn daar geen gewonden of doden gevallen, meldde Cadena SER maandag op basis van de politie.

Lekkages

In Catalonië is het treinverkeer stilgelegd tot nader order, zei de minister van Transport Oscar Puente op X. Op Barcelona's vliegveld El Prat zijn vluchten geschrapt en vertraagd. Ook worden er vluchten omgeleid. Op een aantal plekken in de terminals zijn lekkages.

De overstromingen in Spanje hebben tot dusver voor zeker 217 doden gezorgd. Daarmee zijn het de ergste overstromingen in het land in de recente geschiedenis. Veruit de meeste slachtoffers vielen in de regio Valencia.