Verrassend: dit wasprogramma is het slechtst voor het milieu

Niet de wasprogramma's die uren duren of waarbij de centrifuge op de hoogste stand staat, zijn het slechtst voor het milieu , maar juist de delicate programma's blijken het meest schadelijk.

Volgens wetenschappers van de Newcastle University gebruikt het fijnewasprogramma meer water en komen er honderdduizenden microvezels extra vrij. Hun studie verscheen in vakblad Environmental Science and Technology.

Het probleem is de verhouding tussen de hoeveelheid water die wordt gebruikt en hoe hard de machine draait. Gewone wasprogramma's drukken de was meer samen, maar gebruiken minder water in vergelijking met het draaivermogen en de hoeveelheid kleding.

Microvezels

De wetenschappers ontdekten dat er bij gewone wasprogramma's zo'n 800.000 microvezels vrijkomen, terwijl dat aantal bij het delicate programma 1,4 miljoen is. Omdat de stof- en plasticvezels zo klein zijn, spoelen ze met het water mee de machine uit en eindigen ze uiteindelijk bij kleine dieren in hun buik.

Promovendus Max Kelly mat het aantal vrijgekomen microvezels van polyester kleding bij verschillende manieren van wassen. "We ontdekten, heel verrassend, dat de voorzichtige wasprogramma's tot meer plastic microvezels in het water leidden dan de standaard programma's. Dat komt doordat de grotere hoeveelheid water die wordt gebruikt, bedoeld om de kwetsbare kleding te beschermen, meer vezels uit het materiaal plukt."

De onderzoekers adviseren consumenten om het juiste wasprogramma voor hun kleding te kiezen en geen halve wasjes te draaien, zodat er niet te veel water wordt gebruikt in verhouding tot het aantal kledingstukken.