Zoveel boete riskeer je als je zonder milieusticker deze Europese steden inrijdt — en het zijn er steeds meer

Steeds meer Europese steden sluiten de poorten voor vervuilende auto’s, en doen dat met milieuzones waar je alleen nog welkom bent met een sticker of vignet op je voorruit. Wie het vergeet of negeert, loopt niet alleen het risico op een verstoorde citytrip, maar ook op een flinke aanslag op de vakantiebegroting.

Duitsland: 100 euro voor een vergeten Umweltplakette

Duitsland was één van de eerste landen met milieuzones in binnensteden, de zogenaamde Umweltzonen. In tientallen steden – waaronder Berlijn, München, Keulen, Frankfurt en Stuttgart – mag je die zones alleen in met een geldige milieusticker op de voorruit. Rijd je zonder sticker een Umweltzone binnen, dan staat daar een boete van ongeveer 100 euro op; in sommige uitleg wordt ook een bandbreedte van 80 tot 100 euro genoemd, plus een strafpunt in het Duitse Flensburg-systeem. Zelfs verkeerd plakken of een slecht zichtbare sticker kan al genoeg zijn voor een bon.maxvandaag+5

De controles zijn allang niet meer een kwestie van een toevallige agent op de hoek: camera’s en kentekenherkenning doen het werk, ook bij buitenlandse kentekens. Vakantiegangers die denken “we zien wel” krijgen de rekening gewoon thuisgestuurd.

Frankrijk: Crit’Air-sticker vergeten, vanaf 68 euro lichter

Frankrijk werkt met de Crit’Air-milieusticker, een zeshoekig vignet dat je op basis van de Euronorm van je auto moet aanvragen voordat je vertrekt. In steeds meer Franse steden – waaronder Parijs, Lyon, Rouen en andere grote agglomeraties – mag je bepaalde zones alleen in met een geldige Crit’Air.

Wie zonder sticker zo’n zone inrijdt, riskeert een boete vanaf 68 euro, met uitschieters richting 135 euro afhankelijk van de overtreding en het voertuigtype. De regels worden bovendien aangescherpt: in Lyon is de sticker bijvoorbeeld ook nodig als je via de Autoroute du Soleil dwars door de stad rijdt. Ook hier werken steden met automatische handhaving; je wordt geflitst, en de boete valt weken later op de mat.

Italië en Spanje: lage-emissiezones en ZTL, vaak meer dan 100 euro

Naast klassieke milieuvignetten kennen landen als Italië een woud aan ZTL-zones (Zona Traffico Limitato), waar alleen vergunninghouders of bepaalde voertuigen mogen rijden. Wie als toerist “even door het centrum van Florence” rijdt zonder te kijken, wordt vrijwel altijd automatisch geflitst. Boetes liggen in de praktijk vaak boven de 100 euro en kunnen zich opstapelen als je meerdere keren per dag een verboden zone inrijdt.

Spanje rolt in rap tempo eigen milieuzones uit, met onder meer Barcelona, Madrid, Córdoba en Sevilla als steden waar een milieusticker of registratie verplicht is. Daar zijn de boetes nog fors hoger: word je betrapt zonder geldig vignet in een milieuzone, dan begint de rekening bij ongeveer 200 euro. Ook hier geldt dat camera’s en kentekenherkenning de controles grotendeels automatisch maken.

Geen Europees systeem, wél Europese boetes

Een complicerende factor voor automobilisten is dat er geen uniform Europees systeem bestaat voor milieuzones: elk land hanteert eigen stickers, eigen borden en eigen boetebedragen. Dat maakt het overzicht lastig en vergroot de kans dat vakantiegangers denken dat het “wel losloopt”, terwijl de regels strikt worden gehandhaafd.

Verschillende reisorganisaties en verzekeraars wijzen er inmiddels op dat boetes voor het negeren van milieuzones kunnen oplopen tot enkele honderden euro’s, en dat er in bepaalde landen maximale boetes van ruim 2.000 euro bestaan bij herhaalde of zware overtredingen met zwaardere voertuigen. Voor particuliere automobilisten gaat het in de praktijk meestal om bedragen tussen grofweg 68 en 200 euro per overtreding, afhankelijk van land en stad.

Steeds meer steden, steeds minder ruimte voor improvisatie

Het aantal steden met een milieuzone is de afgelopen jaren hard gegroeid en wordt nog steeds uitgebreid. Duitsland telt inmiddels rond de zeventig plaatsen met een Umweltzone of vergelijkbare regeling, terwijl Frankrijk en Spanje stap voor stap nieuwe gebieden aan hun lage-emissiezones toevoegen. Voor vakantiegangers betekent dat dat improviseren met de route minder gemakkelijk wordt: een spontane detour door het centrum kan ineens een dure grap zijn.

Wie een zomerse roadtrip door Europa plant, kan daarom beter vooraf controleren welke steden op de route vallen en welke stickers of registraties nodig zijn. Vaak zijn vignetten relatief goedkoop, maar de boetes zijn dat niet – en ze komen met enige vertraging, zodat je pas thuis ontdekt dat die ene middag in Lyon of Barcelona duurder was dan het hotel.