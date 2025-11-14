Zoon Noorse kroonprinses verliest zaak, boek blijft in winkels

OSLO (ANP) - Marius Borg Høiby, de voor verkrachting aangeklaagde zoon van de Noorse kroonprinses Mette-Marit, is er niet in geslaagd een boek uit de handel te laten halen. Hij was naar de rechter gestapt voor een verbod, maar de rechtbank in Oslo ging daar niet in mee.

Volgens het Noorse TV2 staat in de uitspraak dat het niet aannemelijk is gemaakt dat zijn eer, reputatie en privéleven onterecht zo zijn aangetast dat er een verbod kan worden opgelegd om de distributie van het boek te stoppen. Høiby moet van de rechter de proceskosten van omgerekend bijna 40.000 euro en een bedrag van ruim 6000 euro aan de Noorse Auteursvereniging betalen.

De 28-jarige Høiby beweerde dat het boek Hvite striper, sorte får (Witte Strepen, Zwarte Schapen) meerdere onwaarheden en lasterlijke uitspraken over hem bevat. Volgens zijn advocaten draagt de publicatie bij aan het voortijdig veroordelen van Høiby voordat zijn rechtszaak begint.