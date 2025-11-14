ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Goed nieuws: energierekening waarschijnlijk omlaag in 2026, en deze groepen profiteren het meest

Economie
door Pieter Immerzeel
vrijdag, 14 november 2025 om 14:37
ANP-539073622
Wat een weelde. Na het bericht dat de zorgpremies volgend jaar gelijk blijven of zelfs dalen, is er nu nog meer goed nieuws voor de portemonnee: je energierekening gaat omlaag in het nieuwe jaar. Volgens nieuw onderzoek van ING Research betalen huishoudens in 2026 naar verwachting zo’n 4 procent minder voor gas en stroom.
De bank somt enkele duidelijke oorzaken op. Zo hebben “de effecten van recente geopolitieke ontwikkelingen en verduurzaming” een gunstig effect op toekomstige energietarieven. Vooral de internationale gasmarkt verandert snel. Door de uitbreiding van de lng-capaciteit – vloeibaar gas dat per schip de wereld over gaat – neemt het aanbod fors toe, wat de prijzen drukt.
Waarom wordt energie goedkoper?
De variabele leveringstarieven gaan omlaag. Dat zijn de kosten per verbruikte eenheid gas en stroom, en dat weegt zwaarder dan de stijgende vaste kosten en hogere gasbelasting. Wie volledig gasloos woont, profiteert het meest en ziet de rekening mogelijk tot 9 procent lager uitvallen.
Voor elektriciteit geldt dat de belasting daalt, al stijgen de vaste kosten wél. Wie volgend jaar meer verbruikt, betaalt natuurlijk ook meer.
Lage inkomens profiteren extra
ING keek ook naar de energiequote: het deel van het inkomen dat naar energie gaat. “In 2025 is een doorsnee huishouden met een gemiddeld energieverbruik zo’n 4,4 procent van het besteedbaar inkomen kwijt aan energie. In 2026 verbetert dat naar zo’n 4,1 procent”, rekent de bank voor.
Voor lage inkomens kan energie zelfs nóg betaalbaarder worden. *“Hoewel zij gemiddeld vaker in een kleinere woning wonen en dus minder energie verbruiken, zijn ze doorgaans wel een groter deel van hun inkomen kwijt aan energie”*, schrijft ING. De lagere tarieven bieden hen dus relatief gezien de grootste opluchting.
Bron: Metro

Lees ook

Massaclaim om terugleverkosten zonne-energieMassaclaim om terugleverkosten zonne-energie
Zonne-energie breekt alle records: wereldwijd 380 gigawatt bijgebouwd in eerste helft van 2025 en dat komt vooral door één landZonne-energie breekt alle records: wereldwijd 380 gigawatt bijgebouwd in eerste helft van 2025 en dat komt vooral door één land
Energie uit ramen en gevels: is dit het zonnepaneel van de toekomst?Energie uit ramen en gevels: is dit het zonnepaneel van de toekomst?
loading

POPULAIR NIEUWS

schermafbeelding 2024 10 13 om 130632

Dilan Yesilgoz en haar eindeloze reeks van onwaarheden (deel 2)

anp141125125 1

Birkenstock wint zaak tegen Scapino over namaaksandalen

ANP-540142496

Deze 5 simpele gewoonten zijn de sleutel tot een lang gezond leven volgens experts

anp141125122 1

Yesilgoz klaagt andere politici aan op basis van een foutief krantenbericht dat binnen 12 uur is ontkracht. Echt geknipt om het land te besturen

197692232_m

Te gestrest voor seks? Dit is misschien wel de reden

shutterstock_605262914

Prijsverschillen tot 85%: De duurste én goedkoopste Europese skigebieden deze winter

Loading