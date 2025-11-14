Goed nieuws: energierekening waarschijnlijk omlaag in 2026, en deze groepen profiteren het meest

Wat een weelde. Na het bericht dat de zorgpremies volgend jaar gelijk blijven of zelfs dalen, is er nu nog meer goed nieuws voor de portemonnee: je energierekening gaat omlaag in het nieuwe jaar. Volgens nieuw onderzoek van ING Research betalen huishoudens in 2026 naar verwachting zo’n 4 procent minder voor gas en stroom.

De bank somt enkele duidelijke oorzaken op. Zo hebben “de effecten van recente geopolitieke ontwikkelingen en verduurzaming” een gunstig effect op toekomstige energietarieven. Vooral de internationale gasmarkt verandert snel. Door de uitbreiding van de lng-capaciteit – vloeibaar gas dat per schip de wereld over gaat – neemt het aanbod fors toe, wat de prijzen drukt.

Waarom wordt energie goedkoper?

De variabele leveringstarieven gaan omlaag. Dat zijn de kosten per verbruikte eenheid gas en stroom, en dat weegt zwaarder dan de stijgende vaste kosten en hogere gasbelasting. Wie volledig gasloos woont, profiteert het meest en ziet de rekening mogelijk tot 9 procent lager uitvallen.

Voor elektriciteit geldt dat de belasting daalt, al stijgen de vaste kosten wél. Wie volgend jaar meer verbruikt, betaalt natuurlijk ook meer.

Lage inkomens profiteren extra

ING keek ook naar de energiequote: het deel van het inkomen dat naar energie gaat. “In 2025 is een doorsnee huishouden met een gemiddeld energieverbruik zo’n 4,4 procent van het besteedbaar inkomen kwijt aan energie. In 2026 verbetert dat naar zo’n 4,1 procent”, rekent de bank voor.

Voor lage inkomens kan energie zelfs nóg betaalbaarder worden. *“Hoewel zij gemiddeld vaker in een kleinere woning wonen en dus minder energie verbruiken, zijn ze doorgaans wel een groter deel van hun inkomen kwijt aan energie”*, schrijft ING. De lagere tarieven bieden hen dus relatief gezien de grootste opluchting.