Zuid-Holland mag damherten doden, maar moet er 40 in leven laten

DEN HAAG (ANP) - De provincie Zuid-Holland mag damherten in de Hoeksche Waard afschieten, maar moet voorlopig minimaal veertig van die dieren in leven houden. Dat heeft de voorzieningenrechter besloten. De provincie besloot vorig jaar om de naar schatting bijna tachtig damherten in de Hoeksche Waard allemaal te laten doden, maar Animal Rights en Fauna4Life stapten naar de rechter.

Naar verwachting duurt de bodemprocedure in deze zaak bijna twee jaar. Voor de tussenliggende periode hadden de dierenrechtenorganisaties daarom een voorlopige voorziening gevraagd. Animal Rights en Fauna4Life eisten twee weken geleden bij de rechtbank in Den Haag dat de vergunning wordt geschorst en dat voorlopig dus geen enkel damhert afgeschoten zou mogen worden.

Volgens de rechter is aangetoond dat de damherten in de Zuid-Hollandse plattelandsgemeente voor "ernstige schade" aan landbouwgewassen zorgen. Om dit tegen te gaan, mag een deel van de populatie worden afgeschoten.