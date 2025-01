Zuid-Korea stuurt zwarte doos verongelukte Boeing naar VS

SEOUL (ANP/AFP/RTR) - De zwarte doos van de in Zuid-Korea verongelukte Boeing 737-800 gaat naar de Verenigde Staten voor onderzoek door de luchtvaartautoriteiten en de onderneming Boeing. De gegevens in het zwaar beschadigde apparaat kunnen niet in Zuid-Korea worden achterhaald.

De tweede zwarte doos van het toestel is onbruikbaar. Het onderzoek is onder meer gericht op de vraag wat er met het landingsgestel van het vliegtuig is gebeurd.

Het toestel was zondag met 181 mensen aan boord van Thailand naar de Zuid-Koreaanse stad Muan gevlogen, maar landde zonder dat het landingsgestel in werking was. Het vliegtuig schoof over de landingsbaan en ontplofte toen het tegen een betonnen afzetting tot stilstand kwam. Slechts twee inzittenden overleefden het vliegtuigongeluk dat in Zuid-Korea het dodelijkste ongeluk in de luchtvaart is.

De Zuid-Koreaanse regering heeft een week van nationale rouw afgekondigd.