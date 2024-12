Zuid-Koreaanse politie valt kantoor Yoon binnen om noodtoestand

SEOUL (ANP/RTR/AFP) - Een onderzoeksteam van de Zuid-Koreaanse politie heeft een inval gedaan in het presidentiële kantoor, meldt persbureau Yonhap. President Yoon Suk-yeol is het onderwerp van een strafrechtelijk onderzoek op beschuldiging van het beginnen van een opstand omdat hij vorige week kortstondig een militaire noodtoestand afkondigde. Hij is niet gearresteerd of verhoord door de autoriteiten.

Yoon riep een week geleden plotseling de noodtoestand uit. Hij zei dat de natie in gevaar was door activiteiten van het communistische Noord-Korea en door groepen die het functioneren van de staat dwarsbomen. Hij doelde op de oppositie. De noodtoestand werd enkele uren daarna als gevolg van ingrijpen door het parlement weer ingetrokken.