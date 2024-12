Zuid-Koreaanse president verdedigt beslissing noodtoestand

SEOUL (ANP/RTR/AFP) - De Zuid-Koreaanse president Yoon Suk-yeol verdedigde donderdag zijn besluit om vorige week een noodtoestand in het land uit te roepen. Volgens hem was dit nodig om de Noord-Koreaanse hacking binnen de verkiezingscommissie te onderzoeken. Ook zei hij dat het een "presidentieel besluit was om de vrije democratie en constitutionele orde van het land te beschermen tegen de parlementaire dictatuur van de oppositie". Eerder had de president zijn excuses aangeboden voor de beslissing.

Yoon beschuldigde de parlementaire oppositie ervan een "nationale crisis" te veroorzaken. Dit kwam nadat die oppositie opnieuw had aangekondigd een motie te willen indienen om de president af te zetten. Een eerdere poging mislukte omdat parlementariërs van de partij van Yoon wegbleven, waardoor het wettelijke quorum niet werd gehaald. De leider van Yoons eigen partij, Han Dong-hoon, zei donderdag dat de president onmiddellijk moet aftreden.