Zuid-Koreanen betogen in sneeuw voor en tegen ex-president Yoon

SEOUL (ANP/AFP) - Duizenden Zuid-Koreanen hebben zondag in de sneeuw bij het presidentiële verblijf in de hoofdstad Seoul betoogd naar aanleiding van de diepe politieke crisis in het land. Er zijn zowel voor- als tegenstanders van de half december uit zijn functie ontheven president Yoon Suk-yeol op de been gekomen. Tegen Yoon is inmiddels een arrestatiebevel uitgevaardigd, maar de presidentiële garde verhindert dat Yoon wordt aangehouden. Volgens de garde is er een juridisch debat gaande over de geldigheid van dat bevel en zolang dat speelt, blijft de garde op zijn post en blijft Yoon in zijn officiële residentie.

Vrijdag mislukte daarom een urenlange poging tot aanhouding door naar schatting 2700 agenten. Het aanhoudingsbevel is volgens advocaten van Yoon onwettig en verloopt maandag. Yoon wordt verdacht van rebellie naar aanleiding van zijn verrassende aankondiging in de avond van 3 december dat er een militaire noodtoestand van kracht was geworden. Dat was gericht "tegen krachten die de staat ondermijnen" en daar bedoelde hij naar verluidt de oppositie mee. De noodtoestand werd onder druk van het parlement snel weer ingetrokken.

Zondagavond begint de Amerikaanse buitenlandminister Antony Blinken in Seoul een bezoek aan onder anderen zijn Zuid-Koreaanse collega Cho Tae-yul.