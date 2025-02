Veel vertragingen verwacht rond Utrecht dit jaar door wegwerk

UTRECHT (ANP) - Weggebruikers die van, naar of via Utrecht rijden moeten komend jaar rekening houden met veel verkeershinder en forse vertragingen. Zowel in de stad als op de snelwegen rond de stad staan komend jaar veel wegwerkzaamheden gepland, meldt het Utrechtse stadsbestuur aan de gemeenteraad. De wegen rond Utrecht zijn van groot belang voor het nationale wegennet, omdat wegen uit alle richtingen er samenkomen.

Onder meer op de drukke A12 tussen Utrecht en Veenendaal staan van mei tot en met augustus wegwerkzaamheden op het programma, waardoor de snelweg in de richting van Utrecht twee keer een hele werkweek wordt afgesloten. Dat gebeurt in mei en augustus. In de richting van Veenendaal gaat de weg eind juni en begin juli drie weekenden helemaal dicht, ook op vrijdagen.

"Vooral voor de werkzaamheden in de richting Veenendaal en op de vrijdagen wordt zeer zware verkeershinder verwacht in en rond Utrecht", aldus het college van B en W. De gemeente zegt met Rijkswaterstaat af te stemmen om de verkeershinder "beheersbaar" te houden en om te voorkomen dat wegen in de stad ook compleet vast komen te staan. Eerdere werkzaamheden op de A2 leidden afgelopen zomer tot urenlange vertragingen in buurgemeente Nieuwegein.

Zomervakantie

In de zomervakantie wordt bovendien ook gewerkt aan de Zuilense Ring, de provinciale weg die loopt van de A27 naar de A2 bij Maarssen. Ook hier wordt veel verkeershinder verwacht, zegt het college.

Weggebruikers die in Utrecht rijden kunnen komend jaar ook veel hinder verwachten. Zo wordt er nog altijd gewerkt aan de Westelijke Stadsboulevard, die loopt van de wijken Oog in Al naar Zuilen. De afgelopen dagen ontstonden er aan de westkant van de stad lange files door die werkzaamheden.