Zware commissie gaat aanslag Bondi Beach onderzoeken

SYDNEY (ANP/RTR/AFP) - Australië laat een groot landelijk onderzoek instellen naar de aanslag bij Bondi Beach. Premier Anthony Albanese had zich daar eerder nog tegen verzet, maar noemt het nu toch de juiste onderzoeksvorm. Het land stelt een koninklijke commissie in en kiest daarmee voor het zwaarste instrument. Zo'n commissie kan bewijsmateriaal opvragen en mensen dagvaarden om te komen getuigen.

De commissie gaat gebeurtenissen rond de aanslag onderzoeken en kijken naar antisemitisme en sociale samenhang in Australië. Albanese maakte bekend dat een gepensioneerde rechter het onderzoek gaat leiden.

Het onderzoek volgt op de aanslag van 14 december. Toen begonnen twee mannen te schieten tijdens een viering van het joodse feest Chanoeka. Ze maakten vijftien dodelijke slachtoffers. De autoriteiten zeggen dat de schutters zich lieten inspireren door terreurgroep IS.

Albanese verzette zich aanvankelijk tegen een onderzoek door zo'n commissie. Hij waarschuwde dat zoiets jaren kan duren. Dat leidde tot veel kritiek.