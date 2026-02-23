Wat kost een schilderij van ‘Winter vol liefde’-ster Pearl? Fans staan versteld

Ze valt op door haar uitgesproken karakter in Winter vol liefde , maar achter de schermen bouwt Pearl Brunings al jaren aan een serieuze kunstcarrière. In het Belgische Herentals opent zij deze week haar expositie Woven Worlds. En nu zijn kijkers benieuwd: wat kost zo’n schilderij eigenlijk?

Pearl, in de kunstwereld bekend onder haar pseudoniem Hex, werkt sinds haar 31ste als beeldend kunstenaar. Haar stijl heeft duidelijke expressionistische invloeden; felle kleuren en vrije penseelstreken.

In haar werk vloeien culturen samen, zoals in een schilderij voor Robin waarin haar geboorteland Suriname en Zweden elkaar ontmoeten. Elk doek vertelt een eigen verhaal. Wie haar werk eenmaal heeft gezien, herkent het meteen.

Pearl in the picture

De deelname aan het populaire RTL-programma legt haar geen windeieren. Ze lijkt gelukkig in de liefde met Robin in Zweden en ondertussen groeit de belangstelling naar haar kunst online en offline flink.

Haar werk is ook te huur via CBK Zuidoost, een kunstuitleen. Zo kun je het schilderij ‘Hiding Gems: We Love You When You’re Pretty’ huren voor 13,50 euro per maand. Een deel daarvan wordt opgebouwd als spaardeel richting aankoop. Laagdrempelig kennismaken met kunst dus.

Woven Worlds

Wie liever eerst live kijkt, kan terecht in Kasteel Le Paige in België, waar haar tentoonstelling ‘Woven Worlds’ tot en met 1 maart te zien is. De monumentale setting sluit naadloos aan bij haar krachtige, energieke doeken.

En de prijs?

Voor een origineel werk van Hex moet je dieper in de buidel tasten. De prijzen liggen tussen de 1.250 en 3.650 euro. Via rommysgallery.com begint een werk bij 1.300 euro, terwijl een doek van 120 bij 200 centimeter 3.650 euro kost. Bij CBK Zuidoost starten de prijzen vanaf 1.250 euro.

Pearl geeft op haar Instagram-account een kleine rondleiding van haar Belgische tentoonstelling: