Dit is waarom files langer worden door elektrische auto's

Elektrische auto's hebben voornamelijk voordelen, zeker als straks het rijbereik vergelijkbaar is met dat van benzineauto's. Klein nadeel: files worden langer. Auto-expert Niek Schenk legt uit hoe dat komt.

"De komst van elektrische auto’s heeft er onmiskenbaar toe geleid dat files langer worden", begint Schenk op AD. De reden is simpel: het kost vaak meer tijd om een elektrisch voertuig te bergen.

Brand

"Zodra de stroom uitvalt, zit zo’n wagen vaak vast in de versnelling of handrem. Probeer hem dan maar eens in beweging te krijgen. Het is ook om een andere reden al gauw een probleem om zo’n auto rollend weg te slepen. Zolang de wielen draaien, helpen die mee om stroom op te wekken. Maar als de aandrijflijn dan verder niet actief is, kan er schade aan de motor en de elektronica ontstaan. Hierdoor kan uiteindelijk zelfs oververhitting ontstaan, waardoor bepaalde elektrische componenten van de auto in brand kunnen vliegen."

Stroomstoot

En er is nóg een reden waarom het bergen langer duurt: "Ligt de bekabeling uit het hoogspanningscircuit bloot, dan willen bergers en andere hulpverleners er eerst zeker van zijn dat ze niet het risico lopen een stroomstoot te krijgen. Ook bestaat dan het risico dat lekkende vloeistoffen contact maken met de elektrische componenten van het voertuig, waardoor brand zou kunnen ontstaan", legt Schenk uit.

Bron(nen): AD