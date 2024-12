Zweedse rapper doodgeschoten, dader filmt de moord

NORRKÖPING (ANP/AFP) - In Zweden is donderdagavond de populaire rapper Gaboro doodgeschoten. Zijn nummers zijn miljoenen keren beluisterd op Spotify. Hij had volgens lokale media banden met het criminele milieu. De twintiger werd neergeschoten in een parkeergarage in Norrköping, een stad ten zuidwesten van hoofdstad Stockholm.

De dader filmde de moord. In een video die online staat, is te zien dat een persoon meermaals met een handwapen op iemand schiet. De politie heeft nog niemand aangehouden.

Het is niet voor het eerst dat in de Zweedse rapwereld een artiest wordt vermoord. In juni werd een 26-jarige rapper genaamd C. Gambino in een parkeergarage in Göteborg doodgeschoten. Hij was een maand daarvoor uitgeroepen tot hiphopartiest van het jaar in Zweden. In 2021 werd in Stockholm de rapper Einar vermoord.