Jandino Asporaat is helemaal de weg kwijt: “Het is zo duivels, het is zo goed gemanipuleerd”

Mensen die zich ooit in dezelfde theaterzaal als Jandino Asporaat hebben begeven of zelfs maar per ongeluk op een trailer van Bon Bini 1, 2, 3 of het wanstaltige Bon Bini: Judeska in da House zijn gestuit, weten al jaren dat deze hyperactieve 'rasentertainer' totaal de weg kwijt is.

Toch verbleekt het stand-up repertoire van de geboren Curaçaoënaar bij de warrige overheidskritiek en kwaaie complotretoriek die hij bij wappie Youtubekanaal blckbx aan tafel bezigt. “Het is zo slecht, diep diep diep door hè, als je erover na gaat denken... Neem dit in je lichaam, dan kan jij op wintersport. Het is zo goed gemanipuleerd, deze mensen zijn zo in in inslecht, maar zo achterlijk slim”, aldus het orakel uit Rotterdam.

“Wat ik dus niet kan bewijzen, daar ga ik dus ook niet op in, is: wie zijn er boven ons met touwtjes. Want dat is waar mensen je op pakken... ja maar, je kan het niet bewijzen... Nee, maar je bent niet achterlijk”, legt Asporaat uit terwijl hij zichzelf twee keer tegenspreekt in één ademteug.

Hierna begint hij een tranentrekkend verhaal over een tripje naar de McDonalds met zijn zoon in coronatijd, waarbij de acteur niet naar binnen mag, omdat hij geen QR-code kan laten zien. Zijn zoon haalt uiteindelijk een grote zak junkfood voor de familie Asporaat op. “Het doet gewoon pijn. Wat 'ze' doelbewust hebben gedaan, is het creëren van een tweedeling in onze samenleving. Het is zo duivels. Als het zó moet, dan hoeft het niet van mij”, besluit de 'wakkere' familieman.