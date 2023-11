Viskraam presenteert de Kibbelpouce (kibbeling met room en roze glazuur): “Dit gaat echt te ver”

Nu de crompoucen (croissants met gele room en roze glazuurlaag) niet aan te slepen zijn bij de bakker, duiken er steeds gekkere tompouce-varianten op in het socialmedialandschap. Viskraam P&M Seafood prijst in een hysterisch TikTok-filmpje de kibbelpouce aan.

Hybride snacks

Je hebt waarschijnlijk al een donkerbruin vermoeden... Dit is een hybride snack bestaande uit een knapperig bruin gefrituurd witvisje met room ertussen en een lading roze glazuur eroverheen. Op de tonen van Ava Max (Sweet but Psycho) neemt een blije werknemer een flinke hap uit de kibbelpouce.

Virale kibbelpouce

Toch zul je het apparaat niet in de etalage zien liggen bij hun viskramen in Gouda, Doetinchem of Geldermalsen. De kibbelpouce is één keer gemaakt, maar is niet te koop. “We hebben het filmpje gemaakt met een knipoog naar alle soorten tompouces die nu op de markt komen. Mijn vriendin houdt namelijk onze sociale media bij en die vond dat dit het ideale moment was om viraal te gaan”, vertelt viskraameigenaar Matthijs van Eersel tegen het AD.

Niet te eten

En dat is zeker gelukt. Het filmpje is tot op heden meer dan 868.000 keer bekeken, 23.000 keer geliked en duizenden keren gedeeld. “Een collega heeft ‘m daadwerkelijk geproefd. De eerste hap vond ze wel lekker, omdat ze alleen nog maar het glazuur proefde. Alleen toen de vis erbij kwam, stopten we met filmen, want ze spuugde het uit”, aldus Van Eersel.

Zoute haringpouce

Er duiken op social media allerlei wanstaltige tompouce-varianten op, zoals de kippouce, sushipouce, hamburgerpouce, de komkommerpouce en jawel, de zoute haringpouce. Kijk en huiver.