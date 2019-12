Bertens doet volgend jaar toch mee aan Olympische Spelen

Tennisster Kiki Bertens gaat volgend jaar voor de tweede keer haar opwachting maken op de Olympische Spelen. De nummer 9 van de wereld maakte dat donderdagmiddag via tennisbond KNLTB bekend. Het betekent dat ze ook terugkeert in het Fed Cup-team, dat het op 7 en 8 februari in Den Haag opneemt tegen Wit-Rusland.

De 28-jarige Bertens liet lange tijd in het midden of ze volgend jaar van de partij is in Tokio. Om deel te mogen nemen in Japan moet Bertens begin 2020 ook meedoen in de Fed Cup en ze maakte zich zorgen over het drukke schema.

In 2016 maakte Bertens haar debuut op de Spelen. Ruim drie jaar geleden verloor ze in Rio de Janeiro in de eerste ronde van de Italiaanse Sara Errani.