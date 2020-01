Basketballegende Kobe Bryant (41) omgekomen bij helikoptercrash

De Amerikaanse oud-basketballer Kobe Bryant (41) is om het leven is gekomen bij een crash met een helikopter in Calabasas. Dat meldt TMZ zondagavond. Een officiële bevestiging ontbreekt nog. De basketballegende zette in 2016 een punt achter zijn loopbaan. Hij speelde twintig jaar bij Los Angeles Lakers, waarmee hij vijf keer kampioen van de NBA werd. Bryant wordt beschouwd als een van de beste basketballers ooit. Hij is de nummer 4 op de topscorerslijst aller tijden van de NBA, met 33.643 punten.