Turnfenomeen Simone Biles gaat opnieuw viraal met oefening die alleen mannen kunnen

Simone Biles weet opnieuw de turnwereld te verbazen met een verbluffende oefening. Het Amerikaanse turnfenomeen doet een Yurchenko Double Pike, een sprong die normaal vrijwel uitsluitend door mannen wordt uitgevoerd. Op Twitter oogst ze niets dan lof en de beelden zijn inmiddels bijna anderhalf miljoen keer bekeken.

“Weet zij wel wat zwaartekracht is?”, vraagt iemand zich af. Ook anderen komen superlatieven tekort. Biles, die nog 23 moet worden, heeft al 25 medailles gewonnen op Wereldkampioenschappen. Dat is een absoluut record. Ook zijn er al diverse oefeningen naar haar vernoemd, omdat de slechts 1,42 meter lange turnster de eerste was die ze kon uitvoeren.

How much power does @Simone_Biles generate in her Yurchenko DOUBLE PIKE vault?

Well… she literally disappears into the foam cubes of the pit upon landing! That alone is NOT easy to do!

THIS IS SHEER SIMONE BILES HORSEPOWER!

I have goosebumps! You go girl! https://t.co/BPTUp5sJBa