Vermoedelijk is Ajax kampioen

Tot 1 juni wordt er in ieder geval niet gevoetbald. En dus ook niet getraind. Het is moeilijk voor te stellen dat tussen 1 en 30 juni de competitie in het betaald voetbal nog kan worden afgewerkt.

En dus is Ajax vermoedelijk kampioen (en zien we Ziyech nooit meer in het Ajax-shirt spelen). De KNVB wil uiteraard geen conclusies trekken. Net als het IOC doet de bond alsof er nog van alles mogelijk is.

De Volkskrant: Ajax is koploper in de eredivisie, op doelsaldo voor AZ. Ajax en AZ hebben nog negen wedstrijden af te werken. Zeker voor de inschrijving voor de Champions League is van belang wie kampioen wordt. Met deelname aan de Europese topcompetitie, waarvoor de Nederlandse kampioen volgend seizoen rechtstreeks is geplaatst, is zeker veertig miljoen euro gemoeid.

De komende weken zal worden gedaan alsof er allerlei oplossingen zijn. Om dan vermoedelijk te besluiten dat de huidige stand in de eredivisie de eindstand is.