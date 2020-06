Ook Djokovic heeft corona na eigen tennistoernooi: “Het is bizar wat daar is gebeurd”

Tennisser Novak Djokovic is positief getest op het coronavirus. De nummer 1 van de wereld organiseerde de afgelopen maand een toernooi in onder meer het Kroatische Zadar. Meerdere tennissers blijken nu besmet te zijn met Covid-19.

Dimitrov

Mogelijk is Grigor Dimitrov de boosdoener. Volgens Kroatische en Russische media was de mondiale nummer 19 al twee dagen ziek, maar weigerde hij zich te laten testen. In plaats van zich terug te trekken ging de Bulgaar uitgebreid met fans op de foto en speelde zelfs nog een wedstrijd tegen Borna Coric, die ook positief testte net als Viktor Troicki.

“Hij bracht de gezondheid van iedereen in gevaar”, zegt een lid van de organisatie. “Had hij op tijd gemeld dat hij zich ziek voelde, dan konden we op tijd ingrijpen en had het virus zich niet verder verspreid op ons toernooi.”

Kritiek

Er is zowel uit de tenniswereld als daarbuiten veel kritiek gekomen op de Adria Tour, zoals het toernooi van Djokovic heet. De tribunes zaten vol mensen. Slechts weinigen droegen een mondkapje en er werd niet voldoende afstand gehouden. Tennissers knuffelden met elkaar en gingen ‘s avonds los in de lokale disco.

“Ik heb altijd een goede band gehad met Novak Djokovic”, zegt de Britse toptennisser Andy Murray. “Maar met zijn toernooi heeft hij vorige week geen goede indruk gemaakt. Als topsporters moeten we aan iedereen laten zien dat we deze crisis heel serieus nemen en alle afstandsregels respecteren. Ik hoop dat we hier allemaal uit leren. Als spelers elke week zo’n hetze veroorzaken, kan het ATP-circuit niet heropstarten.”

Ook Kiki Bertens is kritisch. “Het is bizar wat daar gebeurd is. Ik heb de beelden met verbazing bekeken”, zegt de Nederlandse topper in het AD. “Hoe is dit mogelijk, met alles wat er momenteel in de wereld gaande is?’’

Excuses

Ondertussen biedt Djokovic zijn excuses aan. “Alles wat we hebben gedaan in de afgelopen maand, kwam uit een goed hart, met oprechte bedoelingen. Ons toernooi was bedoeld om te verenigen en solidariteit uit te stralen. We organiseerden het toernooi op het moment dat het virus verzwakt was en dachten dat aan alle voorwaarden was voldaan.”