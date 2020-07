Grote onrust bij Barça: ‘Messi wil vertrekken’

Lionel Messi heeft het gehad met FC Barcelona. Dé grote vedette van de Spaanse topclub heeft de contractonderhandelingen afgebroken en zegt te vertrekken.

Dat meldt Cadena Ser. Het contract van de sterspeler loopt deze zomer af. Samen met zijn vader Jorge was Messi al in gesprek over verlenging, maar daar lijkt nu niets van te komen.

De Argentijn is boos, omdat er zoveel informatie wordt gelekt naar de media. Ook is er frustratie over het gebrek aan kwaliteit binnen het team. Het nieuws is nog niet bevestigd.