Hoe streng was Wevers echt? “Hij gaf me het gevoel dat ik een mislukkeling was”

Vincent Wevers, vader van turnsters Sanne en Lieke, maar op dit moment vooral een coach die over de schreef is gegaan. Streng was de turntrainer altijd al, maar wanneer werd hij té streng?

Straftraining

De Volkskrant beschrijft hoe Wevers na het CIOS in Heerenveen samen met zijn vrouw turncoach wordt bij diverse kleine clubs in Friesland. Ook tegen de recreanten, die dus enkel voor de lol turnen, is hij dan al razend streng. Een turnster vertelt anoniem tegen Omrop Fryslân: “Als een oefening niet lukte, kreeg je straftraining, honderd sit-ups of lang in een boogje staan en als ze dan langs kwamen, drukten ze je nog even verder.”

Oostblokcoaches

Later gaat hij in het profcircuit aan de slag en daar gaat het pas echt mis. Meerdere oud-turnsters getuigden afgelopen week van de angstcultuur die hij kweekte. Wevers was keihard. “Achteraf misschien te hard”, concludeert Nico Zijp, collega-damesbondstrainer bij Team NL. “Maar vergeet niet: het was een andere maatschappij en een andere periode in het turnen. Wij stelden als Nederland niets voor, we keken huizenhoog op tegen de Oostbloklanden. Er kwam een internaat op Papendal. De Oostblokcoaches die daar gingen werken, namen niet alleen hun technieken mee, maar ook hun cultuur. Die generatie trainers, waaronder ook ik zelf, dacht: zo hard moet je kennelijk doen om succes te hebben.”

Verzwikte enkel

Wevers ging helemaal mee in deze cultuur, waarin eindeloos wegen, straffen en uiteindelijk mishandeling tot uiting konden komen. Rafaella Bidotti, nu 26 en student toegepaste psychologie, trainde van 2005 tot 2007 bij Wevers. Ze stopte op haar zeventiende en kon jarenlang niet eens meer naar turnen op tv kijken, schrijft ze aan de Volkskrant. “Natuurlijk is het topsport. Daar hoort pijn bij, bloedblaren, doorgaan met een verzwikte enkel. Maar daar gaat het hier niet over. Vincent heeft me twee jaar lang het gevoel gegeven dat ik een mislukkeling was. Dat ik niemand was. Soms door me compleet te negeren, de andere keer door me uit te schelden.”

Waarom? “Kennelijk dacht hij dat dat nodig was om mij beter te maken. In die zin geloof ik wel dat hij beïnvloed is door het Oost-Europese gedachtegoed. Ik probeer het, met de beste wil, ook vanuit zijn kant te bezien. Dan denk ik: hij had geen goed voorbeeld. Net als wij zal hij hebben gedacht: dit hoort kennelijk bij topsport.”

Excuses

Voortdurend worden er twee verzachtende omstandigheden aangevoerd: het hoorde bij de cultuur en nu is alles anders. Dat benadrukte Wevers ook in zijn excuses bij de NOS. Hij trok het boetekleed aan, maar ook weer niet. Wevers ontkende alle fysieke mishandeling, vond dat we het in de tijd moesten zien en zei spijt te hebben van het vele wegen van de turnsters.

Bidotti gelooft de excuses wel, maar is niet tevreden. “Ik zag zeker dat het hem iets deed. Maar wat ik mij afvraag: als hij nou écht is veranderd na 2007, zoals hij aangaf, waarom is hij in al die jaren nooit naar ons toegekomen? Eén gesprekje was genoeg geweest. Gewoon een keertje gezien en gehoord worden.”