Nederlaag Lyon is kassa voor Ajax

Niet alleen in München werd er gisteravond gejuicht, ook in… Amsterdam was het feest. Dankzij de kwalificatie van Bayern voor de finale van de Champions League, is Ajax nu namelijk zeker van de groepsfase van de Champions League. Enkel Lyon kon – bij winst van de Champions League – Ajax nog uit de CL houden. De Amsterdammers winnen de jackpot, want zijn nu verzekerd van minstens 40 miljoen euro startgeld. Voor Ajax zal het vanaf 20 oktober de derde opeenvolgende keer zijn dat ze op het kampioenenbal aantreden – de voorbije twee jaren kwalificeerden ze zich telkens na voorrondes.