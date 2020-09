Thiem verovert eerste grandslamtitel op US Open

Tennisser Dominic Thiem heeft op de US Open ten koste van Alexander Zverev zijn eerste grandslamtitel veroverd. De als tweede geplaatste Oostenrijker knokte zich terug uit geslagen positie en won in vijf sets: 2-6 4-6 6-4 6-3 7-6 (6). De partij duurde 4 uur en 2 minuten.

De 27-jarige Thiem keek in de derde set tegen een break achterstand aan en maakte in de vijfde set een 5-3-achterstand ongedaan. Hij verzuimde zelf, na een korte behandeling wegens kramp, op 6-5 in de beslissende set om het duel uit te serveren en haalde de winst uiteindelijk met krampverschijnselen binnen via een alles beslissende tiebreak.

In die zenuwslopende tiebreak oogde Thiem, de nummer 3 van de wereld, aangeslagen en hij bewoog bijzonder moeizaam. Zverev won de eerste twee punten en een anticlimax leek in te maak. Omdat Zverev (23) zijn zenuwen niet in bedwang had en zijn service haperde, nam Thiem zowaar een voorsprong van 5-3. Op 6-4 in de tiebreak kreeg de Oostenrijker twee wedstrijdpunten, maar die bleken niet aan hem besteed.

Niet veel later maakte Thiem het toch af op zijn derde wedstrijdpunt na een misser van Zverev met zijn backhand. De twee vrienden vielen elkaar op de speelhelft van Thiem in de armen.

Zverev, de mondiale nummer 7, begon het duel nog op indrukwekkende wijze en had de eerste set al na een half uur binnen. Met harde groundstrokes en agressiever tennis dan eerder in het toernooi domineerde hij Thiem, die onder de indruk leek. Naar mate het duel vorderde, namen de zenuwen zichtbaar de overhand en begon Zverev steeds angstiger te spelen. Thiem profiteerde en haalde de partij alsnog binnen.

Thiem stond al drie keer eerder in de finale; twee keer op Roland Garros en één keer op de Australian Open. Op Roland Garros verloor hij twee keer van Rafael Nadal en begin dit jaar moest hij in Melbourne zijn meerdere erkennen in Novak Djokovic. Nu titelhouder Nadal ontbrak in New York en Novak Djokovic werd gediskwalificeerd, greep Thiem zijn kans.

Thiem is de tweede Oostenrijker in de historie die een grand slam weet te winnen. Thomas Muster ging hem 25 jaar geleden voor op Roland Garros.