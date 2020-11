‘Oud-voetballer Maradona opgenomen in ziekenhuis’

Oud-voetballer Diego Maradona is opgenomen in een ziekenhuis in de omgeving van Buenos Aires. Dat melden Argentijnse media. Wat er precies met de voormalige vedette aan de hand is moet nog blijken. Mogelijk gaat het om een voorzorgsmaatregel.

Wel werd onlangs bekend dat Maradona voor de tweede keer in quarantaine ging, omdat hij in contact was geweest met iemand bij wie het coronavirus was vastgesteld. Bekend is ook dat de Argentijn de laatste jaren veel gezondheidsproblemen heeft.

Maradona, die zijn land in 1986 naar de wereldtitel leidde, is enkele dagen geleden 60 jaar geworden. Hij is momenteel in La Plata trainer van Gimnasia y Esgrima.