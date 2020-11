Bij de start van de Grote Prijs van Bahrein is de Franse coureur Romain Grosjean hard gecrasht, waarbij zijn F1-bolide in brand is gevlogen. De coureur is in orde, heeft zijn team Haas gemeld. Zijn auto brak bij de crash in tweeen, dus het is bijzonder dat Grosjean er zo goed afkwam.

De race werd meteen na het incident gestaakt. De andere F1-coureurs zijn met rode vlaggen terug naar de pitsstraat gestuurd.