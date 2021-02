De Zweedse stayer Nils van der Poel heeft bij de WK afstanden een wereldrecord op de 10.000 meter gereden. De 24-jarige Scandinaviër finishte in de derde rit in een tijd van 12.32,94 minuten. Daarmee was hij sneller dan de Canadees Graeme Fish, die vorig jaar op de hooglandbaan in Salt Lake City WK-goud veroverde met een mondiale toptijd van 12.33,86.

Namens Nederland komen Jorrit Bergsma en Patrick Roest na de dweilpauze nog in actie. Fish ontbreekt in Heerenveen.